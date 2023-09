Pidev väsimus ja unustamine võivad viidata selle olulise vitamiini puudusele

Tänapäeva kiire elutempo soosib mitte just kõige tervislikumat ja tasakaalustatumat toidulauda, mistõttu võibki väsimuse taga peituda selle olulise vitamiini puudus. „B12 on eelkõige oluline punaste vereliblede tootmiseks, kuid see on oluline ka närvirakkude toetamiseks ja immuunsüsteemi jaoks,“ selgitab Ward ja lisab, et selle vitamiini puuduse korral võib kergesti tekkida aneemia ehk kehvveresus, mis omakorda on suuresti seotud pideva väsimustundega.