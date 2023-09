Premia – Eesti vanim ja suurim jäätisetootja

Premia tootevalik on lai ja pakub igaühe maitsemeeltele avastamisrõõmu. Hea on teada, et Premia jäätisevabrikus valmivad kõik jäätised 100% rohelise elektrienergiaga ja vastav märgistus on lisatud ka pakenditele.

Tegeleme Premias pidevalt tooteportfelli arendamise ja kaasajastamisega, et vastata tänapäevase tarbija soovidele ja vajadustele. Igal aastal toome nii Eriti Rammusa, Premia kui ka Väikse Tomi tooteseeriasse uuemat valikut ja üllatame jäätisesõpru põnevate maitsetega.

Premia tootearendusmeeskonna saavutus on 40% vähema suhkruga jäätise turuletoomine. Mango-passionivilja täidisega koorejäätis on olnud kõrgelt hinnatud tarbijate seas, kes jälgivad suhkrutarbimist oma menüüs. Vähema suhkrusisaldusega jäätist märgati ka mainekate konkursside žuriide pooli ja pärjati juba 3 aastat tagasi Eesti Parima Toiduaine ja Eesti Parima Magustoidu tiitlitega. Vähese suhkrusisaldusega jäätiste valikut on täiendatud viimastel aastatel mitmete uudistoodetega.

Lisaks maitsenaudingutele pakuvad Premia Väikese Tomi tooteseeria jäätised ka üllatavat silmailu. Väike Tom seikluslikud uued maitsed – Flamingo- ja Raketijäätis ning Karusselliküpsik - on head näited vahvast noorulikku särtsu lisavast uudisloomingust koorejäätiste seas.

Kerged ja värske maitsega Premia sorbetid on valmistatud puuviljamahlast ja sisaldavad 0g rasva. Kõik Premia sorbetid sobivad ka vegantoidu tarbijatele.

Selle suve uudistoode Apelsini-sidrunisorbett on täiuslikult tulvil värskeid maitseid! See klassikaline kahe tsitruse sorbett on valminud apelsinipüreest ja sidrunimahlast. Seda suve meenutavat maitset peab kindlasti proovima! Värskusest pakatav ja mõnusalt mahlane apelsini-sidrunisorbett sobib ka veganitele.