Cindy Crawford avaldab traumeeriva põhjuse, miks ta kunagi juukseid ei lõika: just sellepärast!

„Esimesel õhtul saatsid nad mu juuksurite tuppa, et mu juukseid lõigata,“ ütles ta. „Nad kammisid mu juukseid, panid need hobusesabasse ja lõikasid mu patsi maha, ilma minult küsimata,“ meenutab naine ja lisab: „Ma lihtsalt istusin seal Rooma hotellis ja nutsin. Inimesed siiani veel imestavad, miks ma pole sellest ajast peale kunagi juukseid lõiganud – just sellepärast. Ma olin nii traumeeritud.“

Cindy tõdeb, et asi polnud toona isegi selles, et tema juuksed maha lõigati vaid selles, et seda tehti ilma temalt luba küsimata. Ta meenutab, et kaalus toona isegi modelliameti maha panemist, kui teda nii koheldakse. „Mõtlesin, et kui selline ongi modelli elu, siis ma pole lihtsalt selleks valmis,“ arvas ta.