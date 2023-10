Ivo Nikkolo peadisainer: olen praktilise meelega ja pigem kokkuhoidlik

Mis on sinu garderoobi kõige erilisem ese ja milline on selle lugu?

Disaineritest olen olnud võlutud Dieter Ramsi filosoofiast ja Pierre Paulini puhastest vormidest. Moedisaineritest paeluvad mind need, kes loovad lisaks rõivakollektsioonile enda ümber ka käekirjaomase maailma. Brändidest jälgin Toteme'i ja Acnet, aga näiteks ka Pangaia materjali innovatsiooni käekäiku. Persoonidest on stiili seisukohast minu jaoks inspireeriv näiteks Anine Bing.

Kes on need persoonid, moeikoonid, disainerid, kelle stiili või loomingut imetled?

Olles disainerina spetsialiseerunud kudumitele, on minu garderoobis kõige enam just erinevaid silmuskoelisi esemeid, aga ka pükskostüüme ja spordirõivaid, mis peaaegu kõik on neutraalses värvigammas. Mulle meeldib mängida ennekõike silueti ja terviku loomisega.

Minu outfit'is on tõenäoliselt mõni tailored-ese, midagi luksuslikku ja ka sportlikku. Mulle meeldib enda välimust tasakaalustada selliselt, et see oleks ühtaegu šikk ja mugav. Kombineerin hea meelega villaseguseid kangaid või nahka näiteks kõrgtehnoloogiliste materjalide või sportlike jalanõudega.

Millised on sinu n-ö signatuursed riideesemed ja aksessuaarid? Kui peaks valima ühe outfit'i, mis kõige paremini sinu stiili kirjeldab, siis milline see oleks?

Mis on sinu lemmikajastu moe seisukohalt ning kas see mõjutab ka sinu personaalset stiili ja/või disainikeelt?

Olen praktilise meelega ja pigem kokkuhoidlik – küllap on see põhjus, miks minu garderoobis on suuresti neutraalses värvigammas lihtsasti kombineeritavad esemed. Ma ei ostle väga tihti, otsin neid esemeid, mis tunduvad igas mõttes õiged just mulle.

See on suuresti minimalismile ja klassikale toetuv. Pean lugu kvaliteedist ja headest materjalidest ning püüdlen ajatu ja šiki üldmulje suunas. Kaasaegse puudutuse toob stilistika, kas mõne sportlikuma eseme või ajakohase aksessuaariga.

Aastast 1973 pärinevad Armani püksid, mille leidsin ühest Londoni taaskasutuspoest. Need on täiesti lihtsad sirgelõikelised musta värvi viigipüksid, aga neid jalga pannes leian end tihti mõtterännakult. Ühelt poolt on nii lootustandev mõelda, et üks riideese saab nii kaua kasutuses olla, teisalt teeb kurvaks, kui mõtlen tänapäeva kiirmoe populaarsusele.

Mood kui eneseväljendusviis – kas usud, et mood kannab inimese kohta edasi mõnd kindlat sõnumit?

Usun, et stiil peegeldab inimese maailmavaadet.

Mis on olnud sinu suurim moefopaa ehk mõni outfit, mis oleks võinud olemata olla?

Fopaad jäävad ilmselt pigem noorusaega, kus ma veel ei tajunud, et igaks riietuseks on oma aeg ja koht. Näiteks meenub, et mul oli noorena üks lemmik must kleit, mis oli igati sobilik näiteks välja einestama minekuks, kuid võib-olla mitte pühapäeva hommikul maakodus toimunud koosviibimiseks. Meenutan seda momenti praegu siiski kerge muigega.

Millised on sinu nõuanded leidmaks oma personaalne stiil ja mitte trendipõhises moemaailmas ära kaduda?

Kanna ja soeta seda, mis on kooskõlas sinu väärtustega. Jää endale alati kindlaks, sest nii saab üles ehitada garderoobi, mille ees seistes ei teki küsimust, mis täna selga panna või mis millega sobib. Kanna seda, milles tunned end hästi ja mugavalt. Enesekindlus on see, mis paneb särama. Põnevuse lisamiseks ei pea ilmtingimata juurde soetama üksikuid silmapaistvaid esemeid. Esita endale hoopis stilistikaväljakutse ja leia juba olemasolevatele riietele uus funktsioon.

Kui oled endale töörõivastuseks soetanud musta pintsaku, mida kannad enamasti teksade või viigipükstega, saab sama eset edukalt ka välja minekuks sobivaks stiliseerida. Näiteks kombineerides seda mõne kihvti crop top'i, laiade teksade ja Converse'i ketsidega, oled loonud mõnusa komplekti näiteks kontserdile minekuks. Kui aga ees ootab šikim üritus, võib pintsakut kanda otse ihul ja kombineerida seda nahkpükste ning kauboisaabastega. Lisades jakile ka näiteks laia, suure pandlaga vöö, saab luua veelgi silmapaistvama silueti.

