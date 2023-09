SUUR LUGU | Anett Kontaveit suhest tuntud jalgpalluriga: minu asi oli kindlustada, et suhe ei segaks tennisemängu

Kaks kuud enne meie kohtumist teatas Anett pressikonverentsil, et lõpetab oma karjääri. Selleks hetkeks oli ta saanud teha enda sees põhjaliku SWOT-analüüsi, kaaluda plusse ja miinuseid, mõelda ning üle mõtelda. Ta teadis, et samm on valus, kuid mitte nii valurikas, kui oleks mängida süveneva seljavigastusega – andmata endast 100%. Sest just seda oli ta harjunud tegema, terve elu.