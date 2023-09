FOTO | Lihtsuse võlu! Supermodell Kate Moss tõestas, et see klassikaline rõivaese peaks leiduma iga naise garderoobis

Õige pea viiekümnendat sünnipäeva tähistav Kate sõnas hiljuti antud intervjuus, et ei tunne end üldse nii vanana ja eitab viiekümnele eluaastale lähenemist. „Ma ei mõtle sellele, ma ei tunne, et oleksin viiskümmend,“ sõnas supermodell.

Küsimusele, kas naine on lasknud ilusüste teha sõnas ta, et ei kommenteeri teemat. „Suitsetamist olen küll vähendanud. Olen kuulnud, et kui see lõpetada, siis on seda näost näha. Mina pole suitsetamist veel maha jätnud,“ tõdes naine.