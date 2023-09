Nr 1 nahahooldus Swiss Image vallutab naiste südameid!

Noorusliku naha saladus – mitte enam nii suur saladus!

Unistades elastsest nahast, ei saa üle ega ümber ka põhjalikust niisutamisest. Kreemile võiks alati eelneda seerum, mis on nahal kerge ja imendub kergusega. Swiss Image vananemisvastane seerum, päevakreem ja silmakreem on kuldne kolmik, mis võiks iga iluteadliku naise vannitoariiulil leiduda. Toodetest leiab lumevetikat, mis on kohastunud ellu jääma ekstreemsetes tingimustes. Just nõnda on koostisosal võime tugevdada naha barjääri ja vähendada vananemise märke.