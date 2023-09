Marielli lugu: selle kutiga kadus mingil seletamatul põhjusel mu huvi kohe, kui jõudsime diivanile

„Olin selleks ajaks küllalt kogenud, et märgata olulisi asjaolusid ning hinnata mehi esmamulje järgi. Suveromansid ja juhusuhted võivad olla superpõnevad, kuid on õpetanud mind olema meeste valikul ka ettenägelik. Ma tean, millised eelarvamusi usaldada. Eriti mõnus on tutvusi luua suvel. Vallalisena satun vabameelsetesse olukordadesse, kus pole kohustusi ega liigseid ootusi. Seega võivad asjad areneda mõnikord väga kiiresti, samas on vähem stressi ja survet teatud viisil käituda.