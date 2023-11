Sünkroonis samm, sünkroonis südamed

2016. aasta veebruarikuu. Tantsulaager Saksamaal. 21aastane Joseph on lennanud kohale Kreekast, 28aastane Alisa Eestist. Esimesele neist on see neljas kord üritusel osaleda, teisele debüüt. Päev enne laagri algust läheb Alisa koos sõpradega stuudiot üle vaatama. Saali astudes märkab ta kaht meestantsijat süvenenult treenimas. Enne kui ta ise aru saakski, püsib tema pilk naelutatult ühel neist. Paigale kangestunud, võpatab ta, kui kuuleb ühtäkki ootamatut, ent samas nii oodatud häält: „Tere! Mina olen Joseph!“