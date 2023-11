Sandra Vabarna: „Oled ainuke inimene, kellega pead elu lõpuni koos olema.“

Parima kohvi saab Lõuna-Aafrikast Simon’s Townist, kus käivad pingviinid rannas vabalt ringi. Seal on väga lahe kohvik, kus on superteadlik barista. Eestis on mitu lemmikkohta: Fika Tallinnas, Roheline kohvik Viljandis ja Karlova Kohv Tartus.