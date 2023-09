30 maratoni läbinud Nele karm saatuselöök: oled järsku täiskasvanute mähkmetes, kuid enne seda oma parimas jooksuvormis

Öeldakse, et kukkumine on lihtsalt üks viis lendama õppimiseks. Selle elavaks tõestuseks on Nele Laev, kes pääses üle noatera ratastoolist, kuid juba aasta hiljem ületas Ironmani finišijoone. Tugevamgi kui selgroogu koos hoidev metall on sportlasnaise vankumatu vaim.