Unetud ööd toovad parema une – lugu Eesti uuest voodibrändist Slept

Slept on tõepoolest uus, aga Slepti inimesed on olnud voodite ja madratsitega seotud juba 20 aastat, isegi rohkem. Slept on seni kogutud teadmiste uus tulemine – uues vormis ja uue nimega.

Kas Slept teeb asju teisiti?

Ma ütleks, et Slept teeb asju omamoodi. Teistega võrdlemine on äri tegemisel küll osa igapäevast, aga me ei murra selle üle liiga palju pead. Märksa põnevam teema on see, kuidas teha nii klassikalist ja argist toodet paremini kui seni. See ei ole lihtne ja irooniliselt kulub hea voodi tegemiseks päris palju unetuid öid.

Kõik voodid tunduvad üsna ühesugused. Erinevad ju ainult värvi ja hinna poolest?

Voodid on üldjuhul sarnased ainult vormilt. Ma ei ütleks, et Eesti voodivalik ajaks pea ringi käima. Pigem on häid tegijaid loetud arv ja meie loomulikult nende seas. Meid eristab teistest see, et hoiame hindu küll keskmisel tasemel, kuid kvaliteedilt oleme ikkagi keskmisest paar astet kõrgemal. See on põhjus, miks me iseennast ka soovitame. Muide, Slepti voodid on disainitud Eestis ja need ka valmistatakse Eestis käsitööna.

Kuidas te kvaliteeti tõstate?

Kui inimese jaoks algab voodiost salongi või poodi astumisest, siis meie jaoks algab see palju varem. Kõige esimene otsusekoht tuleb teha algfaasis, kui valime materjale. Tänapäeva kvaliteetsemates madratsites kasutatakse ka lateksit. Näiteks meie ostame oma lateksi pika traditsiooniga Belgia ettevõttest, kus selle loomisel kasutatakse uudset meetodit. Vedrud tulevad aga pika ajalooga ja väga kõrgelt hinnatud Taani ettevõttest. Kvaliteet algabki sealt.

Kvaliteetse une toob ju kõva madrats?

See kõva madratsi müüt püsib Eestis juba pikalt. Hea une toob siiski sobiv voodi. Me soovitame vägagi madratseid proovida ja katsetada. Kui madratseid tüüpide järgi eristada, siis kõige parem on siiski tsooniline madrats. See toetab su kaalukamaid kehaosi rohkem ja kergemaid vähem. Näiteks õlad on rasked ja seal on ka vedrud jäigemad.

Mida inimesed voodi ostmisel valesti teevad?