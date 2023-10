Moeekspert Urmas Väljaots arutleb: kas nutikell sobib iga riietuse juurde?

„Iseenesestmõistetavalt mõjuks liiga sportlik pulsikell või lapsik plastmasskell piduliku riietuse juures natuke kentsakalt, kuid üldjuhul saab otsustavaks kella rihm. Odav plastikrihm mõjub odavalt, šikk metall- või nahkrihm muudab aga kella stiilseks. Kui kellamudeli sportlik või ulmeline disain mõjub pigem nagu Terminaatori või Transformeri filmist, siis võiks ta pidulikumale sündmusele minnes pigem koju jätta. Minimaalsema disainiga kellad koos elegantse rihmaga sobivad aga igale poole,“ selgitab Väljaots.

Nutikell kui aksessuaar

Tänapäeval on nutikellade valikus juba mitmeid mudeleid, mis lisaks oma tehnoloogilistele omadustele mõjuvad ka stiilse aksessuaarina. Huawei on äsja toonud turule uue Watch GT 4 nutikella, mis pakub nutikella funktsionaalsust olles samal ajal klassikalise käekella välimusega.

„Huawei Watch GT 4 nutikellal on kolm väiksemat ja kolm suuremat versiooni, mis on kõik erineva rihmaga. Suurema mudeli puhul saab valida rohelise, musta ja titaanist rihmade vahel ning väiksema mudeli puhul valgest nahast, kuldse ja hõbedase roostevaba vahel,“ tutvustab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. See annab võimaluse sobitada kella igale sündmusele – ka kõige pidulikuma riietuse juurde.

„Eelmise Watch GT põlvkonna ümmargune disain on 46mm mudeli puhul arenenud kaheksanurkseks, mis annab kellale modernse ja elegantse välimuse. 41mm mudel on ümmargune, kuldne ning ka selle välimuses on kasutatud geomeetrilisi elemente, et luua uus, kuid samas väga klassikaline kell,“ kirjeldab tehnoloogiaekspert.

Teiste aksessuaaride sobitamine kellaga

Käekelladega sobivaid aksessuaare valides on kõige lihtsam leida kella juurde sobivad käevõrud ning püksirihm. “Kui kellal on ekstravagantset värvi rihm, siis kardinaalselt teist karva vöö võib mõjuda veidralt,“ leiab moeekspert. “Eks taaskord peab vaatama üldist harmooniat. Igapäevaste komplektide juures võib eklektiline ehtevalik kellarihma kõrval mõjuda päris lahedalt.“