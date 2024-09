Eesti mehe pihtimus: mul pole ühtegi narkootikumide ostmise kogemust. Alati oli keegi, kellel neid kaasas oli

Narkootikume tarvitavad ka väga noored. See on omamoodi justkui trend. Nii alkohol kui ka ained on ajule kahjulikud. Narko tarbimine on läinud aga ka sfääridesse, kus öeldakse, et seda tehes leitakse ühendus oma kõrgema minaga ning avardatakse oma maailmavaadet.