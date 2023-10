Kohalike moearmastajate lemmik, Anne & Stiili moetoimetaja Karolin Kuusik üllatab publikut uudsete toonide ja ideedega

„Iga kunstiteose vaatleja loob selle mõnes mõttes otsast peale, tuginedes oma elukogemusele ja olemusele. Üks teos paljuneb täpselt nii mitmeks looks, kui on selle nautijaid. Looja ja loomingu vastuvõtja elavad samas isikus,“ on Karolin Kuusik veendunud.

Idee leidis võimsa sümboli, kui Karolini pilk peatus kunstiraamatut sirvides mustvalgel fotol – pildilt vaatas vastu teine tugev naine, renessansiajastul kivisse raiutud looja, kelle ühes käes on raamat ja teises sulg. Naine, kes oli valmis oma mõtteid üles tähendama ja jagama, olema ahela alguspunkt.

Kuusiku jaoks ennenägematult monokroomne üksikeksemplaridest koosnev kollektsioon pakub võimalust erinevate lugude sünniks. Paratamatult leiab disaineri loomingusse tee tema stilistikogemus. On kandja otsustada, kas minna raskete tikanditega kaetud dressipluusiga lõkke äärde istuma või hoopis õhtul pidutsema; kas voogav kaftan on mõeldud diivanil lugemiseks või uhkel galal säramiseks; kas unikaalse prindiga kaetud organzaime astub ellu sensuaalse hommikumantli või lendleva kleidina. Kõik oleneb rõiva omanikust, temagi on looja.

Kollektsiooni teine inspiratsiooniparalleel on samavõrd eeterlik. Kuusiku neljandas omanimelisele brändile loodud kollektsioonis materialiseerub midagi unenäolist, selles talletuvad mõtisklused identiteedist. Kollektsiooni rõivastes leiab kodu eesti luule, millesse Kuusik on viimase poole aasta jooksul pugenud. Just sellepärast leiab esemete pinnalt ja aksessuaaridest vihjeid kohalikele poeetidele. Just sellepärast on kollektsiooni värvimaastik mõtisklev, vaoshoitud ja rafineeritud.

„Eesti ärkamisaja lugu, kirjanduselu ja haritlaskonna õide löömine on justkui ime, meie jaoks püha seiklusjutt. See kollektsioon ongi kummardus nii meie ühisele kultuuriloole eestlastena kui ka loojatele meis eneses,“ võtab Kuusik kokku oma värskeima loomingu sõnumi.

Kindlasti leiab kollektsioonist ka Kuusikule omaseid üllatusi ja kõrvalepõikeid, mille pakutav dissonants vaid rõhutab põhisuuna olemust.