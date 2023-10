FOTOD | Meigita Pariisi moenädalal käinud näitleja Pamela Anderson loobus jumestamisest juba aastaid tagasi traagilisel põhjusel

“Ta oli parim. Tundsin, et ilma temata on õigem meiki üldse enam mitte kanda.“ Pamelae nendib, et on väga temalik ujuda muu maailmaga vastuvoolu. Oma minimalistlikku esteetikat nimetab ta vabastavaks, lõbusaks ja ka veidi mässuliseks. Eriti seetõttu, et naistele avaldatakse omajagu survet, millised nad eakana välja peaksid nägema.

„Ma leian, et me kõik näeme vanana veidi naljakad välja. Mina naeran, kui end peeglist näen. Mõtlen, et ohhoo, kas see tõesti juhtub minuga. See on seiklus.“