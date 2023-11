29aastaselt vähidiagnoosi saanud naine: mind võttis vastu arst, kes nähvas, et „mida sa ulud siin – nüüd on aeg ennast kokku võtta“

Võtke need juuksed, lõigake see rind, mõtles Merili Reinlo, kuuldes, et tema põues, kohe tugevate tuksete kõrval, pesitseb agressiivne vähkkasvaja, mis toitub aplalt elujõust ja tulevastest hingetõmmetest. Merili otsustas, et nii see asi ei lähe. Tema võitleb. Tema otsustab, et veel pole aeg minna.