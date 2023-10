Tagasi eetris! Katri Teller ja „Blondcast“ tulid kapist välja: miks Katri kunagi ilukliinikust tagasi saadeti?

Katri esimeseks külaliseks on esteetilise meditsiini õde ja ilusa naha ekspert Liisa Raudmets, kes oma teadmisi jagab ka Instagramis @nurseliisa konto alt. Liisa on ühtlasi ka esimene spetsialist, kes Katri nägu süstlaga torkis!



Saates saad vastuse paljudele nahaküsimustele, sealhulgas:



- Miks me peame talvel päikesekaitset kasutama?

- Kuidas pigmendilaikudest lahti saada?

- Kuidas voodipesu meie nahakvaliteeti mõjutab?

- Kas ilu peab olema kallis?

- Kas on tõsi, et mida kallim on protseduur, seda suurem on mõju?

- Millised on kõige tobedamad ilutrendid?

- Ja miks Katri kunagi ilukliinikust tagasi saadeti?!



