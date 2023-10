Eesti naise pihtimus: pääsesin vägistamisest tänu juhuslikele möödujatele, kes julgesid karjuma hakata

Olen ise proovinud kanepit ja kokaiini. Esimene ei meeldi mulle üldse, see teeb mind emotsioonituks. Kokaiini proovides tundsin südame puperdamist ja püsisin kauem ärkvel. Olin ka enesekindlam. Kui tegin, sain ka ise aru, et tahaksin veel. Mõju kestab lühemalt kui kanepil ja selle lõppedes tahaks uut doosi. Mulle pakkusid kokaiini sõprade sõbrad. Olime samas seltskonnas ja otsustasin proovida.

Esimene kord oli siis, kui olin 18-aastane. Olen seda paar korda hiljem veel teinud. Minu tarbimised jäid aasta aja sisse. Olen ka nüüd sama seltskonnaga peol käinud, aga narkootikumidele „ei“ öelnud. Mul on tekkinud hirm, et mis selle narkootikumi sees tegelikult on. Olen lugenud, et sinna lisatakse ka näiteks fentanüüli, mille teatud kogus võib ära tappa. Ma pole keemik, kes suudaks tuvastada, mis ained narkootikumi sees on, seetõttu ma parema meelega väldin neid. Ka aineid proovides ei teadnud ma, kust see pärines.