Dermatoveneroloog Bret Kaldvee avaldab olulisima investeeringu, mille kõik oma naha heaks teha saame

„Suurim investeering, mille iga inimene saab oma näonaha heaks teha, on valida hea päikesekaitsekreem,“ rõhutab dr Kaldvee. Ta näitab slaididel fotot 28 aastat veokirooli keeranud mehest, kelle parem näopool on aastaid päikest saanud ja sellel on ilmselged vananemise tunnused.

„Ärge jääge lootma sellele, et teie jumestuskreem sisaldab SPF 15-t,“ ütleb dr Kaldvee ja lisab, et see pole kindlasti piisav kaitse. Samuti tuleb päikesekaitsekreemi kasutada iga päev. „Mina ise teen nii, et kannan nahale päikesekaitsekreemi, lasen sel veidi settida ja kannan siis peale oma igapäevase meigi.“