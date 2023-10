Sisulooja Kätriin Huttunen ausalt oma teekonna algusest: mul ei ole piinlik selle pärast, kes ma olen või kust tulen

Praegu on Kätriini koostööpartnerite seas näiteks Chanel ja NATO. Tal on üle 68 000 jälgija. Kätriin ütleb, et kõige olulisem on olla inspireeriv. Ta pooldab seda, et jagatakse päris lugusid, millest vahel on ka ebamugav rääkida. Persoonibrändiloomega tegelev kommunikatsiooniekspert Ann Hiiemaa toob Kätriini puhul esile selle, et ta julgeb rääkida ebamugavatest teemadest. „Paljud räägivad iseendast ja oma ametikohtadest. See on igav. Parem jagada mõtteid mitmesuguste teemade kohtas.“