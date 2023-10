Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa kooliajast: õpetaja arvas, et oleks hea mõte kaks klassitäit tüdrukuid sekspoodi viia

See on aga hea näide ilmestamaks seda, kuidas tema põlvkonnakaaslased ning ka neist vanemad ja veidi nooremad on seksi suhtunud. Seksuaalsus kuulub inimesele endale. See on inimese osa, sünnist surmani. Me kõik kogeme, väljendame ja tunnetame seda erinevalt. Su organid ei ütle ilma seksita üles, aga seks võib pakkuda imelisi naudinguid.