Vastupidi! Kuna ei teki kuivale nahale omast kiskumise tunnet, võib see viia eksiarvamusele, nagu polekski kreemi vaja. Tulemus on see, et rasunäärmed saavad sõnumi, et peavad veelgi rohkem rasu tootma. Kindlasti nõuab sellisele nahale kreemi leidmine pisut enam pühendumist. Sobida võiksid tooted, mis lubavad matistada, rasu tootmist reguleerida ja on mittekomedogeensed.