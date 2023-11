Muusik Robert Linna: ma kardan, et paljude terviseprobleemide ja alkoholi tarbimise taga on just see

„Ehitasin uude koju riiulit ja avastasin end olukorrast, mis mulle meeldis – ma tegin midagi omaenda kätega. See, kuidas see konkreetne riiul välja kukkus, polnud üldse oluline. Oluline oli see tunne, et ma tegin midagi ise ja see tuli mul ka reaalselt välja. Veel meeldis see, et läksin peaaegu esimest korda reaalselt ehituspoodi ja valisin välja vajalikud tööriistad. Selgus, et mul on olemas ka sõnavara, millega teiste asju ehitavate meestega suhelda. Tead, mis tunne on esimest korda elus osta endale oma labidas? Väga vabastav ja mehelik tunne,“ naerab Robert.