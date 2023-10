KUULA | Ajakirjanik Heelia Sillamaa: see, kui sa ei võta kohe pärast sünnitust kaalust alla, ei tähenda, et sa oled laisk

Heelia jagab sotsiaalmeedias ka seiku oma igapäevaelust. Pere kohta käivad postitused kooskõlastab ta elukaaslasega. Mitte kontrollimiseks, vaid selleks, et mees teaks, millest ta kirjutab. "Vahel võib mõni asi, mida mina oma peas mõtlen vahvalt ja positiivselt, väljapoole hoopis teisiti kõlada. Nii on hea, kui keegi kõrval sellele tähelepanu juhib." Üldjoontes on Heelia võtnud seisukoha, et jagab ainult neid teemasid, mida ta oleks nõus rääkima ka mõnes seltskonnas, kus kõik inimesed ei ole talle tuttavad.



Vahel imestab Heelia siiani, et keskealised härrad lähevad nii närvi, kui noored oma arvamust avaldavad. Paljud on ju ka meelega provokatiivsed. Heelia tunnistab, et temagi on kahekümnendate esimeses pooles seda teadlikult teinud ja sõnavõtud on saanud ka valjuhäälseid vastureaktsioone.