Stiilne kõrgtehnoloogia! Huawei Watch GT 4 nutikell

„Nutikellad ei peaks olema vaid tarbeesemed. Uus Huawei strateegia on suunatud sellele, et nutikellad oleksid osa moest ja mõjuksid stiilse aksessuaarina,“ selgitab tehnoloogiaekspert. „Selleks on GT 4 nutikelladel võimalus valida kümnete tuhandete erinevate numbrilaua disainide vahel, millest osa on alati nähtaval – see muudab nutikella eriti sarnaseks tavakellaga.“

Kella saab isikupärasemaks muuta ka sobivate rihmadega. „Suurema mudeli puhul võib valida rohelise, musta ja terasest rihma vahel ning väiksema mudel puhul valgest nahast, kuldse ja hõbedase roostevabast terasest kellarihma vahel. See annab võimaluse sobitada kella igaks sündmuseks – ka kõige pidulikuma riietuse juurde,“ tutvustab Mišina.

Moeajakirjanik Urmas Väljaots leiab samuti, et nutikelli võiks vastavalt oma riietusele ja üritusele isikupärastada. „Nutikellade puhul on suureks eeliseks see, et nende numbrilaua välimust saab vajadusel sättida komplektiga harmooniasse. Seiklusrikkama maitsega inimestel soovitan seda kindlasti katsetada. Kõige primitiivsem, lihtsalt nelja diginumbriga kellaaeg mustal taustal mõjub tõesti natuke kurvalt ja vaimuvaeselt – ajal, kui asjade personaliseerimine on muutunud standardiks.“

Lisaks välisele ilule on uuendatud ka nutikella tervise jälgimise funktsioone. „Näiteks on pulsiseire veel täpsem, sest selle andmed põhinevad anduril, mis hindab südame löögisagedust. Lisaks aitab nutikell tuvastada ka võimalikke hingamistakistusi ööune ajal. Kella abil on võimalik jälgida ka menstruatsioonitsükleid ja hinnata viljakusaknaid. Selleks analüüsib tehnoloogia füsioloogilisi näitajaid, nagu pulss une ajal ja kehatemperatuur,“ tutvustab tehnoloogiaekspert olulisi kella funktsioone.