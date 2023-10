BLONDCAST | Saatejuht Katri Teller: ehk olen naiivne, aga minu teada pole mind kunagi suhtes petetud

Selles episoodis arutame, kas vallalise elu võib nii väga meeldima hakata, et kaaslast enam ei tahagi? Kas armumistunne võib suhtes kestma jääda? Millised on punased ja rohelised lipud suhte alguses, mida tähele panna? Kui suur on vanusevahe on suhtes normaalne? Miks suhtes petetakse ja miks suhted ikkagi pekki lähevad?