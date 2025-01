Selliseid lugusid pole raske leida. Need ei kerki pinnale kuskilt kummalistest foorumitest, vaid on kirja pandud lugupeetud väljaannetes. Mida see tähendab? Kas mõnekümne aasta pärast on tõesti lihtsam võtta diivanile istuma ideaalnäo ja -kehaga robotnukk, selle asemel et sumbata tüütus ja kohati traagilises suhtesoos? Jah, leidub teadlasi, kes tõepoolest usuvad, et aastaks 2050 on suhted robotitega osa normaalsusest.