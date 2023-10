PEATOIMETAJA VALIK | Mood ei pea rahakotti auku põletama! Vaata Kelly Kipperi nutikaid taaskasutusleide

Aga mida üldse tähendab termin pre-loved? Loomulikult rõivaeset või aksessuaari, mille on mõni moesõber juba soetanud, ent seejärel on see jäänud kappi nukrutsema, kuna omanikul on garderoob niigi pungil. Üsna tavaline on ka see, et muutuvad eelistused või kaalunumber ja nõnda sünnibki otsus minna poodi uut kraami hankima. Pre-loved-moe austajad aga seavad sammud hoopis taaskasutuspoodidesse, kuna need täidavad kaht eesmärki korraga ehk aitavad riidekappi nii tühjendada kui ka täita.