ÜLEVATE EMOTSIOONIDEGA RIIAST – Linn, mis on piisavalt lähedal, et seda spontaanselt külastada, aga piisavalt kaugel, et välismaa tunne sisse tuleks

Selle kõige krooniks tuleks Riias olles kindlasti kogeda ka Āgenskalnsi turu võlusid. See on selle naabruskonna suurim turuhoone, mis hõlmab endas suurepäraseid kokteile, unustamatut Napoli pitsat, legendaarset käsitöö- saldējums’i (loe: jäätist) ning loomulikult ka parimat värsket toorainet kokkamiseks.

Riviera restoran on koht, mida kindlasti Riias olles külastada tuleks. Ka restoranis Chef’s Corner olime nagu kõrvust tõstetud. Ferma Restorans pakkus absoluutselt igas mõttes vau-elamust, samuti jättis Fabrikas kustumatu mulje oma kauni interjööri ja põneva serveeringuga. Ka kohvikute valik on ääretult lai, eesotsas Café Mioga, kus sai söödud ühte paremat risotot üldse.

Kui hea toit on see, mis sul silma särama paneb, siis Riias käid ilmselt ringi ja ainult säradki. Minu jaoks on toit rohkemat kui kütus. Ma hindan sageli oma päeva edukust selle järgi, kui head toitu ma sel päeval sõin. Riias kogesime abikaasaga nii häid elamusi, et räägime neist siiani.

Riia maagiast saab aimu igaüks, kellel silmad peas – alustades idüllilisest vanalinnast ja lõpetades nende looduskaunite parkide ning läbi linna kulgeva jõega. Vau-efekti toob kindlasti Riia imetlusväärsed arhitektuuriampsud, millelt pilku lihtsalt ära ei saa. Juugendstiilis (Art Nouveau) ehitised on suurejoonelised ja ilmekad ning tänu nendele on terve Riia kesklinn kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja. Kuna tänapäeva reisihuvilised valivad suuresti sihtkohti ikka selle järgi, kus tore pilti teha oleks, siis Riia on selles osas ikka väga fotogeeniline. Majanurki, mille najal pildistada, leiad absoluutselt igalt poolt! Minu erilised lemmikud on Klusais Centrs, Elizabetes iela ja Strēlnieku iela, kus juugendstiilis ehitised kohe eriliselt silmi paitavad.



Pärast restoranis käiku tekib ikka küsimus, et kuhu siis edasi? Selles osas muretsema ei pea, sest linn ärkab õhtuti hoopis teist moodi ellu! Just sellepärast ongi Riia ideaalne nii sõpradega baariralliks kui ka armsamaga kohtinguõhtuks. Sumedatel sügisõhtutel on mõnus istuda veinibaaris Garage. Eriliselt ägeda vaatega eristub teistest kokteilibaaridest kindlasti Herbarijs, mille katuseterrass ja huvitavad kokteilid on mõnus koht nii päeval dringitamiseks kui ka päikeseloojangupeoks. Ilmselt kõige maitsvamad kokteilid saime hoopis Āgenskalnsi turu baaris Marmelade, mille interjöör oli juba omaette elamus, kokteilidest rääkimata!

Kõige positiivsemaks üllatuseks oli fakt, et Riia puhul on tegemist ootamatult põneva disainimekaga. Lätis on palju andekaid disainereid, kelle esinduspoode leiab üle kogu Riia. Kõige erilisema mulje jättis aga hoopis üks sisustuspood. Selleks pärliks oli vaieldamatult Trentini, milles ringi käies hing lihtsalt karjus “Palun mulle siit kõike!“. Väga meeldisid ka sisustuspoed Xcelsior ja Mokka.

Kuna sisustus ja kunst käivad ikka käsikäes, siis Läti Rahvuslik Kunstimuuseum oli kohe alguses meie üheks sihtpunktiks võetud. Ahhetused kõlasid juba enne hoonesse sisenemist, sest tegemist on tõeliselt suursuguse majaga. Need võimsad võlvid, seinad ja laed sobivad kui valatult hoiustama seda võrratut kunsti, mis pakub elamust pikkadeks tundideks! Kindlasti tasub külastada ka Zuzeumi kunstikeskust ja Läti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, mille panime kirja oma järgmiste reiside to-do-listi.

Riia on segu ajaloost, kultuurist ja võrratust arhitektuurist, kuid ka modernsusest, vaimustavatest toiduelamustest ja disainipoodidest. Kogu linn on justkui loodud avastusretkeks – olgu siis pundi sõpradega seiklusrohkeks getaway’ks või armsamaga romantiliseks nädalalõpuks. Ja kui juba siia tulla, siis Pullman Riga vanalinna hotellis võetakse sind kindlasti alati soojalt vastu. See on koht, kuhu ka kõik järgmised korrad tagasi soovime minna. Täpiks i peal on nende juures maitsvaim hommikusöök, mida kunagi saanud oleme!

Ideid Riia külastamiseks leiab ka veebilehelt www.LiveRiga.com .