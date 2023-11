Hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi: kõige keerulisem on, kui surija palub „Ärge minge ära!“, ent juba on kokku lepitud uus kokkusaamine

„Proua Laine on väga nutune täna“, „Minu abikaasa Endel on juba pikalt ravil. Ta on nii pessimistlik, palun minge tema juurde!“ Need on mõned pöördumispalved hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi poole. Ent intensiivravis võib kutse olla ka märksa pakilisemat laadi – ruttu-ruttu, äsja haiglasse toodud patsiendi elu ripub juba juuksekarva küljes. Kittel selga ja start!