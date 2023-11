Roolikeeraja välimääraja: kas teadsid, et auto juhiiste võib sinu kohta nii mõndagi öelda?

Tead seda tunnet? Pead mingil põhjusel läbi vihma tormama äpist valitud rendiauto poole, jõuad vettinuna kohale, nühid lootusrikkalt oma nutiseadme ekraani märgade riiete vastu, kuigi tead, et see asja paremaks ei tee. Lõpuks kuuendal katsel õnnestub uksed lukust lahti teha. Viskad koti kõrvalistmele sellise hooga, et ilmselt järgmine autorentija valib „Report damage“, ning istud autosse. Jalad sirged, rool lõua all, pea vastu lage. Sel hetkel mõtled, et inimkeha on ikka imeline.