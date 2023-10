Huawei Watch GT 4 – tervisenõustaja sinu randmel

Hiljuti turule tulnud Huawei Watch GT 4 on näide Huawei uuest strateegiast. See ei väljendu ainult kella välimuses värske ja moodsa disaini näol, vaid tutvustab ka rikkalikke tervisefunktsioone. „Kella tervisefunktsioone on täiustatud tehnoloogiaga, mis parandab andmete täpsust 30% võrra,“ selgitab Mišina. „Lisaks on tervisemonitoorimine terviklikum – täiustatud on andmeid, mis on vajalikud une ja naiste tervise ning kalorite haldamisega seotud rakenduste jaoks.“

Ööpäevaringne tervisemonitooring

Uus Watch GT 4 nutikell annab meelerahu, jälgides tervist ööpäev läbi. „Kella abil saab tuvastada südame rütmihäirete riski – see mõõdab nii pulssi kui ka analüüsib põhjalikumalt südame löögisagedusi,“ tutvustab tehnoloogiaekspert.

Watch GT 4 nutikella abil saab täpsemalt jälgida ka oma und. „Meie tehnoloogia hindab une kvaliteeti ja jagab soovitusi selle parandamiseks. Lisaks annab see kasutajatele teadlikkuse oma une harjumustest ja mustritest, võimaldades soovituste abil saavutada järjepidevalt kvaliteetne uni,“ selgitab Mišina.

Täiustatud on ka naiste tervise jälgimise tehnoloogiat. See võtab aluseks kehatemperatuuri, hingamissageduse ja pulsi, et anda kasutajatele põhjalikumat teavet. „Uus tehnoloogia näitab individuaalsete andmete põhjal väga täpselt ovulatsiooni päeva ja fertiilsuse akent ning ka esimese menstruatsiooni päeva ennustamise täpsus on 33% kõrgem võrreldes teiste turul leiduvate peamiste kelladega,“ tutvustab Mišina. „See aitab kasutajatel valmistuda muutusteks igal kuul, võimaldades oma menüüvalikuid, treeningut ja stressijuhtimist kohandada vastavalt keha muutuvatele vajadustele.“

Investeerides tervise tulevikku