Eesti moelooja osaleb Prantsusmaal mainekal moefestivalil

Disaineril paluti kujutleda, kuidas võiks riietuda avangardset rõivakunsti armastanud Marie-Laure de Noailles tänapäeval. Ilison valmistas näituse tarbeks komplekti mustrilistest toon toonis mantlist ja liibuvast šenillnarmastega ehitud pükstükist. Mantli tarbeks kasutatud puuvillane kaamelikarva šenill-žakaardkangas pärineb Ilisoni arhiivist ning oli esmalt loodud 2017. aastal eritellimusena mainekale luksuspoele matchesfashion.com.

„Mul on hea meel, et see eksklusiivne mõte ja muster elavad nüüd kaua ühes ainulaadsemas moearhiivis maailmas,“ ütleb disainer. Kutsutud loojate seas on näitusele veel kostüümid loonud näiteks Chaneli, Viktor & Rolfi, Lanvin’ ja Schiaparelli moemajad.

Ilison osales oma kollektsiooniga „Longing For Sleep“ Hyèresi moevõistlusel 2014. aastal ning on seejärel mitmeid kordi osalenud festivali sõuruumides. Üheks moemaailma olulisimaks ja oodatuimaks uue talendi kasvulavaks peetava festivali presidendiks on Hermés’ moemaja endine loovjuht, brändi petit h asutaja ja Ilisoni loomingu asutaja Pascale Mussard. Suurimad toetajad on teiste seas Chanel ning Prantsuse kõrgmoe föderatsioon.

Näitus Villa Noailles’is jääb avatuks järgmise, 2024. aasta 14. jaanuarini.

Marit Ilisoni keep kollektsioonist „Longing For Sleep“ on tänavu 6. novembrini esitlusel ka Marseille’s MUCEMi muuseumis kõrgmoenäitusel „FashionFolklore“.