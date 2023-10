FOTOD | Walesi printsess edastas rõivavalikuga sügavat sõnumit

Middletonil olid kõrvas kuldsed tähekujulised kõrvarõngad, mis samuti päeva sündmustega haakusid. Need kinkis printsessile Sarah Renton, kes on Maidenhead Rugby klubi treener ja kelle 17aastane tütar Isobelle Phipps tegi sel aastall suitsiidi. Ehted on disainitud Phippsi nõo ja EarSassi omaniku Sophie McGowni poolt. Kõrvarõngaste müügist saadav tulu läheb heategevuslikule organisatsioonile Brave Minds.

Prints Williami kadunud ema printsess Diana võitles vaimse tervise probleemidega avalikkuse silme all. Tema missiooniks oli aidata inimestel oma tunnetest rääkida. On selge, et nii prints William kui ka Harry käivad ema jälgedes. Südameasjaks on see ka Kate Middletonil.