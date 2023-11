Karl Robert (KR): Nädal tagasi või? Kuna mul veel lapsi ei ole, täidan eeskujulikult suure venna rolli. Õed on ju väikesed lapsed, kellel ei ole ajakontseptsioon veel nii selge. Kui juhtun Üllarile helistama ja pisikesed kuulevad, et mina, küsitakse esimese asjana, millal Robi tuleb. Kui ütlen, et praegu kahjuks ei saa, öeldakse: selge, head aega – kui sind pole siin, pole sind olemas.