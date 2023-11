Magusaarmastus ei tunne piire

Ameerika lõunaosariikides on aga levinud traditsioon, mis eeldab ka peiult sõna sekka ütlemist. Nimelt on seal kombeks serveerida külalistele kahte torti. Esimene neist on n-ö peatort ehk just see, mille pruut suure hoolega välja valinud on ning mis traditsiooniliselt koos kaasaga lahti lõigatakse. Lisaks aga pakutakse ka teist, igas mõttes ebatraditsioonilisemat torti, mida kutsutakse peigmehetordiks. Nagu nimigi ütleb, on see küpsetis mehe võimalus näidata oma olemust ja maitse-eelistusi ning üle võlli minek on isegi rangelt soovituslik. Kui peatort on enamasti klassikaline, heledates toonides ning järgib kogu peo üldist stiili, siis peigmehetort peaks olema just tema lemmikmaitseid koondav. Olgu selleks siis tume ja tummine šokolaadikook või mõnusalt mahlane Red Velvet.