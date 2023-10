Viis juuksevitamiini, mis hoiavad kiharad säravate ja tervetena ka sügishooajal

Hooaeg on kätte jõudnud – peagi tuleb päikest täis päevadega hüvasti jätta ja kapist soojad kampsunid välja otsida. Aastaaegade vaheldumisel on kasulik teha muudatusi oma juuksehooldusrutiinis, et temperatuuri langus neid hapraks ja tuhmiks ei muudaks. Lisaks õigetele šampoonidele, palsamitele ja maskidele tagavad hea tulemuse erinevad juuksevitamiinid. Eriti kasulikud on need juhul, kui eesmärgiks on juuksekasvu kiirendada ja juuste väljalangemist vähendada.