Kas kihlasõrmus peab maksma terve kuu palga?| Vaata, millised ehted valis välja Carine Jessica

Kuldsed rõngad on iga ehtekarbi must have. Need on ideaalsed kaaslased nii madala hobusesaba, krunni kui ka Hollywoodi lokkide juurde. Ükskõik kas leiad üles oma sisemise ladina printsessi või tahad lihtsalt teksadele ja valgele T-särgile aktsenti lisada.

Aega ei saa osta, kella aga küll. Öeldakse, et viimast ei tohi kinkida, sest see paneb suhtele aja peale ja viib inimesed lahku. Mina soovitan ebausu õlgadelt maha raputada või siis teha ajanäitaja kingituseks iseendale. Siinne on küll kuldselt kiiskav, aga mitte üle võlli, vaid parajalt, et stiilsus säiliks.

Üks maailma edukamaid turunduskampaaniaid pärineb ühelt Ameerika juveelifirmalt, mis istutas aastakümneteks inimeste pähe arusaama, et kihlasõrmus peab maksma ühe kuu palga. Arvestades, millised on inimeste kommunaalkulud ja kui palju läheb hiljem maksma valge kleidiga pidu, ei kõla see sugugi mõistlikult. Olen seda usku, et kihlasõrmus võiks olla teemandiga, aga see ei tähenda, et briljant peaks olema nii suur, et sukkpükse lõhub. Õige kaaslase puhul vastataks ka traadist sõrmusega palumisel „jah“, ehkki teemandiga variant meeldib 99% juhtudest siiski ilmselt rohkem. Eriline võit on see, et on olemas ka eksemplare, mille hinnasildil on nullidega kokku hoitud.