FOTOD | Tallinn Fashion Week on kohal: vaata esimesel päeval näidatud moekollektsioone!

Teisipäevase avapäeva juhatas sisse Riina Põldroos , kes tõi lavale helge ja särava moekollektsiooni. „Polegi nii ammu teinud täiesti litrilist kollektsiooni, aga igal aastal, kui päev lühemaks hakkab jääma, vajab hing ihu ümber jälle aina rohkem sädelust,“ rääkis Riina Põldroos kollektsioonist. Enamus kollektsioonist Stardust on helgetes heledates värvides - moelaval sai näha kuldset, lavendlit, hõbedat. Litrid on tähetolmu meenutavalt hõljuvad, läbikumavad, kihilised ja kerged. Teine pool kollektsioonist oli aga öiselt must, kuid samuti kihiline ja särav.

Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt .

Liisi Eesmaa tõdes ise, et võitu oli keeruline ennustada, konkurendid olid väga tugevad ja kollektsioonid eriilmelised. „Muidugi ma lootsin, et ma saan selle!“ kommenteeris Kuldnõela võitu tuntud stilist ja moelooja Liisi Eesmaa. Tema eesmärgiks on külvata positiivsust ning toetada isikupära. Kollektsioonide loomisel lähtub ta sisetundest ja kõik ideed, mis tulevad ka teostatud saavad.

„Loominguinimestel võiks olla julgus piire mitte tunnistada. Kui vaadata Eestis ringi, siis annet on, aga julgust on paljudel puudu. Liisi Eesmaa on aga unikaalne nähtus - ta pole mitte ainult selle aasta võitja, vaid üleüldse üks eredamaid nähtusi moemaastikul. Kui ta tuli, lõi jalaga ukse lahti, kehtestas oma reeglid ja ta pole siiani peatunud. Suurejooneline säde paneb ta paistma kõrgele ja kaugele,“ kommenteeris žüriiliige, Postimehe ajakirjanik Kristina Herodes.

Aldo Järvsoo sügiskollektsioon Black Heart viis vaataja uitama müstilistele tumedatele radadele. Must kõikides oma sügavates varjundites on andnud Aldole võimaluse mängida kangaste tekstuuride ja vormidega, musta toorsiidi öise asfalti läige ja teravad lõiked vastanduvad pehmetele meriinovillast kudumitele, mis on valminud Eestimaa südames. Kollektsiooni jaoks valmisid spetsiaalselt Marianne Seimanni osavate näppude all nõiduslikud ehted ning show peakatted valmistas Mari Masso Millinery.

Seejärel sai alguse Kuldnõela galaetendus, mida viis läbi muusik Reigo Ahven. Esimesena sai moelaval näha Hõbenõela auhinna võitnud ning rahvusvaheliselt tunnustatud Julia Maria Künnapi loomingut. Esitlusele tulid ehted, mis on saanud inspiratsiooni nii kargetest sügishommikutest härmas metsaradadel kui ka kuldsete päikesekiirte vastupandamatust särast ja siirast rõõmust. Materjalideks on looduslikud ehtekivid – topaas, ametüst, tsitriin, mäekristall, suitsukvarts, rooskvarts, kaltsedon ja nefriit ning 18k kuld. Kõik laval nähtud ehted on unikaalesemed, mis valmivad algusest lõpuni, alates toorkivi lihvimisest kuni ehete poleerimiseni, kunstniku käte vahel. Etendusel kandsid ehteid mehed, teiste seas pianist Johan Randvere ja Eesti Rahvusballeti solist Cristiano Principato.



Hõbenõelale nomineeritud Johanna Parv esitles gala raames 2024. aasta kevad-suvist kollektsiooni, mis lummas funktsionaalsuse ja jätkusuutlikkusega. Jälgides naisi enda ümber - rattafanaatikuid, kontoritöötajaid, kiirustavaid linnaelanikke hommikuses melus sündis otsus kevad/suve kollektsioonis lähtuda 1950- 1960ndate naisterõivaste lõike- ja õmblustehnikatest ja keha järgivast siluetist, sidudes need tänapäevaste funktsionaalsete materjalidega. Kollektsiooni keskpunktiks oli taaskasutatud nailon. Kergelt läbipaistev kangas võimaldas näha ka sisemist tööd ehk nii öelda kogu luustruktuuri igast tehnilisest rõivast, lastes Parve töö keerukusel särada.