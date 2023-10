BLONDCAST | Katri Teller: mulle tundub, et oleksin parem inimene, kui oma suu vahel lihtsalt kinni teibiks!

Saates uurime, mis juhtub, kui me piisavalt ei maga? Jututeemadeks tuleb ka see kui palju siis ikkagi unetunde on vajalik ning kuidas unekvaliteet inimeste kehakaalu mõjutab. Arutleme ka selle üle, kas paarisuhtes tuleks eraldi tubades magada ning mida teeb alkohol unega.