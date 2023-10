Kaasaegsete nunnade elu: ettevõtlikud nunnad, kes panid püsti oma ilutoodete äri

Melbourne’is Kew Streetil on uhkete mõisate ja kuulsate arhitektide projekteeritud majade seas üks kinnistu, mis jääb teiste kõrval silma oma kellatorni ja kõrge ornamentidega aiaga. See on klooster, kus elab käputäis karmeliidi nunnasid, kes kannavad ranget pruuni rõivastust ja loori ning on pühendanud oma elu jumala teenimisele.