FOTOD | Kuldnõela võitja Liisi Eesmaa esitles uut voodipesukollektsiooni. Vaata, kes olid kohal!

Komplektid said nimeks Päikesepööris ja Unerohi, mõlemasse on Liisi põiminud piisavalt psühhedeeliat, kergust ja keerukust. Kumma aga Liisi endale koju viib? „Ikka Päikesepöörise,“ tõdeb ta. „Olen päikese soonel. See on piisavalt naiivne ja peegeldab elu helgemat poolt, kandes mind mõnusasse unelainesse.“ Unerohi on see-eest natuke rahustavam, kerge halogeense, isegi vibreeriva efektiga. „Üheks märksõnaks, mille ma välja tõin, olid unetabletid. Olen nendega pahuksis olnud ja mõtlesin, et tahaks pillide asemel hoopis sellist uinutavat tekki, mille tõmbad peale ja jääd kohe magama,“ kirjeldab kunstnik oma loomingut.