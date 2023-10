FOTOD | Tallinn Fashion Weeki kolmas päev tõi ajatu moe ja pidulikud kudumid

Marilin Sikkali sügisene moeetteaste Jalutuskäik Vikerkaarel oli pühendatud päikesele ja vihmale - nende kahe koostöös sünnib vikerkaar ja tekib maagiline värvide etendus. „Et tunda tõelist rõõmu päikesest, on aega-ajalt vaja vihma ning vastupidi. Just päikeses ja vihmas kandmiseks on Tallinn fashion Weeki moe-show tooted mõeldud. Samet, softshell ja tepitud tooted on mõnusalt koos ja eraldi kandmiseks loodud. Sõbraga, sõbrannaga - ikka mõnusas liikumises, jalgsi või rattaga, rohelisema maailma suunas!“ mõtiskles Marilin Sikkal uue hooaja kollektsiooni teemadel.

Marilin Sikkali kaubamärk MARI keskendub lihtsatele, mugavatele ning ajas püsivatele naiselikele lõigetele ja tegumoodidele, kasutades valdavas enamuses naturaalseid öko-tex sertifikaatidega kangaid.

Ultima Thule Galerii brändid Alpaka, AMANJEDA by Katrin Kuldma, AMANJEDA Sport Couture, Castlebird Rose, Karin Kersa ja WOOM esitlesid Tallinn Fashion Weeki laval kõrge kvaliteediga ja rikkaliku valikuga valmisrõivaste ja aksessuaaride kollektsioone nii meestele, naistele kui ka lastele. Ultima Thule Galerii on Tallinn Fashion Weekil Kultuurikatlas esindatud pop-up-poega, avades hea võimaluse kogu moenädala jooksul tutvuda galerii brändide uusimate kollektsioonidega ning kodumaise kõrge kvaliteediga disainiga. Ultima Thule Galerii fookuses on põhjamaist stiili loovad disainerid ja brändid, kelle tegutsemise põhimõtted tuginevad slow movement filosoofial - kvaliteetsed naturaalsed materjalid, läbimõeldud valmistusviisid ning eetiline suhtumine inimestesse ja keskkonda. Galerii ülesandeks on kujundada arusaam, et Eesti disainis on olemas kõrge kvaliteediga brändid. Nelja aasta jooksul on õnnestunud üllatada nii Eesti kui rahvusvahelist publikut.