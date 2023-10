FOTOD | Tallinn Fashion Weeki neljas päev pakkus sügisesse klassikat ja elegantsi

Sügisesele Tallinn Fashion Weekile andis bravuurika finaali Tallinnas tegutsev moelooja Kirill Safonov. Disaineri viimased kollektsioonid on olnud inspireritud linnale omasest dünaamikast, naiselikkusest ja tänapäeva inimese identiteedist. Vaatamata brändi nooruslikule disainikeelele on Safonov oma käekirjas konservatiivne, luues kahe vastandliku maailma vahelist harmooniat. Safonovi kõik kollektsioonid on valmistatud Eestis ning loodud piiratud koguses, samuti on suurem osa disaineri loomingust esindatud tema Kadriorus paiknevas showroomis. Oma esimest Tallinn Fashion Weeki kollektsiooni esitles disainer juba rohkem kui 10 aastat tagasi. Kirill Safonov on 2010. ja 2019. aasta Kuldnõela nominent.