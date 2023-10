Ootamatu! Printsess Catherine avalikustas, mis olid tema noorima poja Prints Louis’ esimesed sõnad

Printsess Catherine on suur küpsetamishuviline. BBC pagarisaate jõulueris paljastas ta, et väikese prints Louis’ esimene sõnapaar oli „Mary Berry“. Mary Berry on populaarne toidukirjanik ja pagar, kellel on ka oma telesaade, mida kuningaperes vaadatakse. Tema kokaraamatud on ka printsess Catherine’i köögiriiulis.