FOTOD | Perekond Bieberid: elegantne kontsades Hailey ja dressides-Crocsides Justin. Mida arvab sellest vastuolust Hailey ise?

Hailey selgitab, et tema arust ei peaks kaaslasega koos maha istuma ja kokku leppima, kes mida kannab. Naise sõnul on abikaasa tavaliselt juba enne teda riides ja valmis sündmusele minema.

Naise kauaaegne sõbranna Kelia Moniz avaldas arvamust, et see oli Hailey päev, mitte Justini oma. Mees oli kohal vaid selleks, et oma naist toetada. Liiatigi võib öelda, et see on härra Bieberile omane mugav stiil ning miks ta peakski püüdma keegi teine olla.