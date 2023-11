Jätkusuutlik pruudimood

Oma tähtsa päeva rõivastuse võib üllatuslikult kombineerida ja stiliseerida eri esemetest, näiteks pluus ja püksid, bodi ja püksid, jakk ja seelik või bodi ja seelik. Stiilne valik on kindlasti ka jakk-kleit või pükstükk. Ülemise ja alumise osa kombineerimine võimaldab rõhutada just sinu parimaid külgi, näiteks vöökohta või pikki jalgu. Sobitamismäng on tark valik ka seetõttu, et nii saad samu rõivaesemeid kanda edaspidigi. Väga paljud pruudid mõtlevadki pulmapäevaks outfit’i soetades juba ette, mida sellega pärast pulmi teha.