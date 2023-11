Pulmad Las Vegases: paaripanijaks Elvis, õhtusöögiks pitsa ja tekiila

Piltilusad noored lausumas elusuuruses Elvisele oma jah-sõna ekstravagantses ja säravas Las Vegases – see võiks vabalt olla stseen ühest Hollywoodi romantilisest kassahitist, kuid tegelikult nägi just selline välja Merily ja Kaspari elu kõige erilisem päev. Ja kas saakski midagi vähemat eeldada paarilt, kes mõlemad ka ise tunnistavad, et on keskmisest eestlasest tubli grammi või kahe jagu pöörasemad ja seiklushimulisemad. Ühtlasi on nende ettevõtmine suurepärane tõestus, et pulm ei pea alati tähendama kuudepikkust stressi ja peavalu, mida ühe traditsioonilise pulma ettevalmistus paratamatult kaasa toob. Otse vastupidi, oma mängulise ja julge olekuga inspireerivad nad ka teisi paare juba sissetallatud radadelt kõrvale astuma ning kujundama oma pulmapäeva just selliseks, mis peategelaste endi silmad särama paneks.