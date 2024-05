Sünnipäeva tähistav Karmen Pedaru: minus pole kadedust. Kui näen, et inimesed proovivad teha midagi hästi, siis elan neile kaasa

Täna on modellil seljas ilmale vastav mõmmimantel, selle all aga tema tunnusrüü – must mustal. Meenutan lõbusalt naise kunagist väljaütlemist, et ega ta paabulind pole, et värve kandma peaks. Karmen naerab ning nõustub, et moenädala komplekt oli tõepoolest mugavustsoonist väljaastumine. Õnneks siiski mugavalt, viitab ta pükskostüümi magamisrüüst olemusele.